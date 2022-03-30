和碩前副總失聯搜救行動進入第5天，根據消防局與警方調閱登山步道入口周邊所有監視器，並進行空拍影像搜尋，昨（29日）晚間7時調閱無極山莊監視器畫面發現疑似蔡男身影，從天德巷無極山莊旁石階步道進入，現身畫面約2秒，經家屬確認男子的紅色背包套後，確認是蔡男，經過今天上午加派人員搜救，於11時30分許，搜救隊員上午前進雙溪山後下切溪谷，發現失蹤多日的蔡進國遺體，由於發現遺體的位置相當偏遠，目前警消正運送下山。

警消於30日上午11時30分許，在山區尋獲蔡進國，但已無生命跡象。(新北消防局提供)

遺憾！和碩前副總蔡進國尋獲，陳屍山區死亡多時。

和碩聯合科技前副總裁蔡進國登山失聯，今日已失蹤第5天，新北市消防局與民間山難救助協會等單位133人搜山，甚至出動空拍機由協尋，但截至昨天晚間6時仍未找到人。不過，消防局稍早獲得最新影片，顯示蔡男從天德巷旁的石階步道進入後，往無極宮右轉，極有可能轉往雙溪山攀爬，現身畫面約2秒。

經家屬確認男子的紅色背包套後，確認是蔡男，因此立即在晚間約8時指派三峽2名警消人員先行搭配5名民間搜救人員前往疑似點搜索，另外針對蔡男經過的石階步道，搜索並未發現任何線索。

據了解，蔡男曾傳訊告訴家人要從滿月圓的天德街走北三插，繞一圈回到滿月圓森林遊樂區內，全長約15公里，照理說一天內便可下山，且蔡男平常有爬山習慣，攀爬6小時路程不是問題，此次卻失蹤超過1天以上。

蔡男家屬除了提出100萬尋人獎金，知名登山網紅「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）也緊急從南投埔里趕至三峽，投入搜救行動。新北消防局今也將雙溪山路徑列為搜索熱區，將稜線及溪谷畫分成10區塊，下切搜索，今天終於順利找到蔡進國，但遺憾的是一具冰冷的屍體。