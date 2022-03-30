4月1日開始在基隆要塞司令官邸、基隆要塞司令部校官眷舍將有「時光繪本書屋」。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

馬上就是兒童節，基隆市政府準備了專屬禮物，童話藝術節「我要成為海子王」系列活動中，海洋廣場將在連假期間舉辦「山海冒險島」活動，也因應疫情，市政府強調將做好完全準備，活動期間完善落實防疫措施，讓大小朋友都能歡慶假期，每日也都有1000份限量的「海子王勳章」。

基隆市長林右昌表示，2022基隆童話藝術節系列活動已陸續熱鬧登場，因應疫情變化，市府將做妥萬全的防疫準備，活動期間完善落實基本防疫措施，更強化活動場域與遊具之清消，讓大小朋友們能一起度過健康安全又歡樂的兒童節。

林右昌強調，4月兒童節價期間，在基隆地特色店家展開「漁雨歷險記」，描專屬的 QR code 蒐集滿5滴雨滴能量，即可獲得限量2000份的「彩虹雨滴勳章」；4月1日開始在基隆要塞司令官邸、基隆要塞司令部校官眷舍，共同推出適合闔家大小一同前來遊逛的「時光繪本書屋」，走進故事探索世界，共享美好閱讀時光。

另外，基隆市政府與陽明海運合作兒童節活動持續十餘年，今年更特別聯手打造計25000份特製餐袋作為小禮物，預計於4月陸續配送到各學校，來陪伴大小朋友一起歡慶4月專屬兒童月。