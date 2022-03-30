本土疫情持續升溫，全台多縣市紛傳確診病例，台南市今天維持加零，不過，台南昨晚接獲外縣市通知有1名確診者足跡曾到台南麻豆進香，下午將公布相關足跡。

據了解，該起外縣市確診個案是今天才要公布的確診病例，該案足跡曾搭遊覽車到台南麻豆進香，並投宿香客大樓1晚，台南市長黃偉哲說，下午會公布該案相關足跡。

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