確診者搭遊覽車來台南進香 留宿香客大樓1晚 12:002022/03/30 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市長黃偉哲說，今天有確診者來台南進香的相關足跡。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情持續升溫，全台多縣市紛傳確診病例，台南市今天維持加零，不過，台南昨晚接獲外縣市通知有1名確診者足跡曾到台南麻豆進香，下午將公布相關足跡。 據了解，該起外縣市確診個案是今天才要公布的確診病例，該案足跡曾搭遊覽車到台南麻豆進香，並投宿香客大樓1晚，台南市長黃偉哲說，下午會公布該案相關足跡。 確診者來過！宜蘭公布足跡 火山爆發雞、諾貝爾奶凍上榜 彰化確診夫妻曾到苗栗開會、用餐 苗縣採檢10人全陰性 #新冠肺炎 #台灣 #進香 #台南 #麻豆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 超額認購近一倍 南旭新日泰82億聯貸 今簽約 04:102022/03/29 金融．稅務 本土確診竹縣＋2 國小女童確診班級停課10天 15:172022/03/29 生活 麻豆區地籍圖委外重測結果3／30開始公告 11:062022/03/29 區域情報-台南 新北中和爆社區群聚 陳時中：這兩天同一條街陸續染疫很怪 14:212022/03/29 生活 國票主辦廷捷電力75億元聯貸案 15:532022/03/29 財經 基隆公布確診足跡 中正區、仁愛區、信義區都在其中 17:052022/03/29 生活 謝龍介拚台南政黨輪替 綠營批誤導 04:102022/03/29 地方新聞 永續智庫和政大發表最新調查：逾8成台企未進行碳足跡盤查 04:102022/03/29 產業特刊 《金融股》票券業首例 國票主辦廷捷漁電共生太陽能電廠聯貸案 11:282022/03/29 財經 避免防疫破口 六輕工業區加強移工防疫 15:422022/03/29 生活 退休師學畫 鄭勝方速寫麻豆之美 04:102022/03/30 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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