俄烏談判出現進展，也讓戰事和緩，甚至如何重建烏克蘭出現一絲曙光。英國肯特大學教授李察‧薩瓦（Richard Sakwa）認為，在軍事衝突結束後，某種重建烏克蘭的「馬歇爾計畫」將是合適的。他呼籲，中國不只可以充當調停人，甚至可以扮演協助烏克蘭重建的重要角色。

薩瓦接受大陸「觀察者網」專訪時指出，在軍事衝突結束後，某種重建烏克蘭的「馬歇爾計畫」將是合適的。然而，現在談這個還為時尚早。眼下很明顯，從里斯本到符拉迪沃斯托克（海參崴）的泛歐統一夢想至少在一代人的時間裡破滅了。歐洲再次毀滅了自己，就像它在1914年和1939年所做的那樣。在這種情況下談論歐洲的「戰略自主」毫無意義。

薩瓦認為，當前的情況與1945年大不相同。當時，美國是唯一的超級大國。現在美國有了一個同等量級的競爭對手─中國，以及一些重要的較小的國家，特別是印度和土耳其。

他強調，這場俄烏衝突不會有贏家，唯一將顯現出實力得以增強的國家是中國。然而，它現在面臨著展現全球領導力的挑戰，首先是幫助結束衝突，中國可以充當「真誠的中間人」，然後幫助重建。

談及西方對於俄羅斯發動從能源、金融到體育藝術等全方位制裁，薩瓦直言，這是一場全面的經濟戰爭。近期的目標是停止衝突並對發起軍事行動的俄羅斯加以懲罰，但長期的戰略目標尚不清楚。

他表示，通常在制裁中，有很多關於試圖防止傷害普通公民的討論，但在當前這種情況下，經濟戰是全方位的。最終目標是更迭俄羅斯政權，但並不能保證在俄羅斯總統普丁下台之後，會有一個更順從西方的政府上台。

回顧俄烏衝突的起始，薩瓦說，2022年的衝突是長期演變的結果。它是可預測的、已被預測的，也是可避免的。當俄羅斯在 2021年12月提出新的歐洲安全條約時，本有機會進行實質性談判。美國並沒有完全對此關上大門，最終卻幾乎不準備提供任何東西。德國和法國領導人還訪問了莫斯科，試圖避免危機，但最終也無法提供什麼保證。

他認為，華盛頓在做著根本性的決定，而在歐盟內部，任何對俄羅斯開放的空間，都被一群「後共產主義」國家所阻斷，它們堅持對莫斯科採取強硬的、不可調和的路線。