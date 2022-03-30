台北市中正區幸安國小傳出有1名老師確診，北市衛生局下午將派篩檢車進駐校園替700位師生篩檢，據了解，幸安國小26日才剛辦完園遊會，且有開放校外人士入校，家長擔心，疫情恐怕會因此傳開。

幸安國小校長說明，因為4年級有一個班級的老師確診，已請同班級及相關接觸者在家等候疫調通知，且這名老師警覺性很高，因為住在新北市中和區某社區，自覺身體不舒服就自主檢測，禮拜一就先請假沒來上班了。