北市幸安國小師住中和社區今確診 家長驚：才辦完園遊會 12:022022/03/30 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市中正區幸安國小傳出有1名老師確診，北市衛生局下午將派篩檢車進駐校園替700位師生篩檢。（示意圖／本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市中正區幸安國小傳出有1名老師確診，北市衛生局下午將派篩檢車進駐校園替700位師生篩檢，據了解，幸安國小26日才剛辦完園遊會，且有開放校外人士入校，家長擔心，疫情恐怕會因此傳開。 幸安國小校長說明，因為4年級有一個班級的老師確診，已請同班級及相關接觸者在家等候疫調通知，且這名老師警覺性很高，因為住在新北市中和區某社區，自覺身體不舒服就自主檢測，禮拜一就先請假沒來上班了。 基隆南榮國中確診學生進校門前發燒 同班25人居隔10天 高雄今＋1 陳其邁：居隔期間確診無社區風險 #新冠肺炎 #台灣 #北市 #幸安國小 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹市關東國小1學童確診 全校停課至4 ／10 09:042022/03/30 生活 基隆海洋大學再1學生確診 外籍生疑入境檢疫解隔後得知陽性 13:272022/03/29 生活 樹德科大證實2教師確診 明起停課三天 17:522022/03/29 生活 單日6起感染源不明 社區多點爆發 04:102022/03/30 生活新聞 基隆又1校淪陷 南榮國中學生確診全校停課1日 09:392022/03/30 生活 宜蘭縣某國中2教師確診 全校千人篩檢 停課10天 08:402022/03/30 生活 海大確診教授揪3師爽玩禮服酒店 校方確定開鍘 11:192022/03/30 生活 海大教授跑小吃店確診 妻任職介壽國中 北巿今急篩240人 10:292022/03/29 生活 北巿校園再爆第4例確診 中正區國小舞蹈班外聘老師染疫 10:132022/03/30 生活 最後考驗將至！醫曝確診人數已不重要 這件事是關鍵 09:172022/03/30 生活 北基桃傳有師生確診停課 侯友宜：新北今無停課學校 11:282022/03/30 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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