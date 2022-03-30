俄羅斯與烏克蘭新一輪停火談判取得重大進場，以及原油等大宗商品價格回落，緩解對通膨持續高漲與聯準會將大舉升息的擔憂，隔夜美股主要指數全面勁揚，標普500指數擺脫修正區。受此提振，周三香港恆生指數盤中漲0.7%，為22081.42點。國企股(H股)漲0.37%，為7540.91點。

俄羅斯在周二的會議上承諾將大幅縮減在烏克蘭首都基輔與烏國北部地區的軍事行動，且不反對烏克蘭加入歐盟。烏克蘭表示願意成為中立國與非核國以換取安全保障。

恆生科技股漲幅收斂，目前上漲0.54%，成分股漲跌互見。萬國數據漲3.76%，漲幅領先；其次為小鵬汽車漲3.2%。快手重挫6.9%，跌幅最大，其次為比亞迪電子跌5.3%。

快手去年經調整後淨損高達188.52億元人民幣，僅管營收優於預期。

大陸地產股反彈，融創漲近8%，世茂漲10%。

中銀香港目前漲5.1%，稍早前一度大漲近7%。該公司表示，美國升息將帶動市場利率上揚，看好今年公司的淨息差和淨利息收入將穩中有升。

其他香港銀行股亦走高，匯控漲0.6%，恒生銀行漲1.3%，渣打漲0.4%。

俄羅斯與烏克蘭可望達成停火協議，隔夜美國多檔化肥股重挫，受此打擊，中海石油化學、心連心化肥和中化化肥均下跌，跌幅約在2%。

信達生物盤中由跌轉升，目前大漲逾6%。該公司去年營收成長74%，全年虧損雖暴增2.1倍，但經調整後僅較前一年小幅增加。

俄烏和談出現曙光，在當地設有工廠的企業應聲大漲，在俄國設有工廠的長汽與福耀玻璃分別上漲5.6%和4.2%。業務擴及白羅斯的吉利汽車股價上漲5.3%。俄鋁急升7.6%，該公司去年淨利暴增3.25倍。