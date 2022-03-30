近日一名自稱「寶島帥女生」的台青近日拍攝一段「兩岸滴水驗親」影片，把濁水溪的水倒進大陸黃河，象徵融入母親河來促進兩岸關係，遭民進黨批評是「認知作戰」，行政院也揚言查處有無違法。大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日表示，支持兩岸同胞以任何方式表達促進交流、加強相互了解理解，認為民進黨政客動輒揮舞「認知作戰」的大棒打壓、威脅參與兩岸交流的台灣同胞，只能說明他們心有魔障，走火入魔。

此外，日前民進黨立委林楚茵表示大陸通過抖音、小紅書、西瓜視頻等社交軟體，用生活化方式「滲透台灣年輕人」進行「認知作戰」。

朱鳳蓮回應，台灣很多年輕人喜歡用大陸應用軟體如小紅書、抖音、愛奇藝等，最直接原因是好用、好懂、好玩，包含生活學習指南、美食美景健康運動、美妝穿搭影視動漫、教育親子園藝寵物，寫作攝影繪畫舞蹈，所有能想到有關生活的疑問，都能在這些應用軟體找到解答。

她說，從某種意義來說，是台灣年輕人提高生活品質與生活幸福感的一種方式。民進黨政客對此大放厥詞，說明凡事只會政治操弄，早已遠離台灣百姓生活與利益福祉。