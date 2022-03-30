俄烏局勢迎來曙光，歐美股市前一日同步彈升，台股今（30）日也一度強彈近200點，收復季線以外的所有均線，站上17,700點之上，緩步向17,898點季線叩關；高價股今天也有亮眼表現，尤其千金股多數上揚，盤中緯穎（6669）及富邦媒（8454）雙雙一度碰到1,000元整數大關。

台股股王之爭持續上演，不過，因矽力-KY展現強勁的股王保衛戰，未讓信驊得手，早盤矽力-KY股價最高衝上3,500元，信驊最高3,380元，矽力-KY略勝一籌，而昨日超車大立光的祥碩，今天持續攻堅，股價大漲超過6％，衝過2,000元大關，最高來到2,065元大漲130元。

接下來大立光、日旺及譜瑞-KY三檔個股，股價緊追不捨，至10點45分左右，股價分別在1,875元、1,860元及1,840元。

而900元級個股，今天也有高潮演出，富邦媒先振後衰，一早直接跳高並衝上1,000元剛好碰到千元大關，但隨後賣壓湧現，股價最低壓回至952元跌20元；另緯穎也受惠於伺服品需求熱的消息激勵，股價在近10點半時一度收復千金股，最高碰到1,000元，隨後小幅拉回在998元大漲54元附近震盪。