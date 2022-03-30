陸軍原規劃在臺中清泉崗基地蓋2座直升機停放及維修棚，因受物價波動影響，目前僅能先行辦理1座，恐對旋翼機訓練、停放、維修，甚且是衍生戰力缺口，不無疑義。為此，立委提案凍結200萬元，俟國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

國防部最新提出書面報告說明，為解決陸軍「臺中清泉崗機場」內旋翼機儲位及維修空間不足等問題，規劃於民國108至112年新建飛機儲放及保修棚廠2座。

報告指出，109年辦理規劃設計時，因營建物價上漲及疫情因素影響，經技服廠商評估不足預算約2.6億餘元，經軍備局工營中心邀集陸軍及技服廠商等相關單位實施研討，為符合單位需求及市場行情，優先新建「保修棚廠」，暫緩「儲放棚廠」建置。

報告指出，全案自民國108年執行迄今，已完成委訊技術服務招標、基本設計、細部設計及工程招標等，並於民國110年7月12日決標，8月9日訂約，8月23日開工，截至111年1月27日，預定進度1.46％，實際進度2.2％，工進正常。

報告指出，本案因預算不足數2億6015萬4000元，已修訂可行性評估報告，並預於111年2月25日前呈報行政院：若未獲同意，儲放棚廠無法恢復施作，經陸軍檢討儲放至新社，並續借現行借用空軍清泉崗基地儲放棚廠，可滿足現行部隊訓練及飛機儲位實際需求，後續配合新式裝備(AH-64E)獲裝期程，再新建儲放棚廠，以滿足實需。

報告指出，「陸航清泉崗基地設施新建工程」為增加儲放設施空間及增進後勤維保能力，避免影響裝備儲放安全及飛行任務等情形，滿足戰訓實需；現因預算不足，暫緩儲放棚廠建置，若預算再遭凍結，勢將影響直升機維修保養任務，建請大院持續給予指導與支持，同意預算解凍，俾利任務推動順遂。遂。