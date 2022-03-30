知名主持人黃子佼，前年(2020)跟女星孟耿如登記結婚，時隔一年便懷上了寶寶，即將晉升新手老爸的他，重拾歌手夢想，目前才剛舉行完《50奶爸的前奏》80年代爵士音樂會。在演唱會中，曾經提及50歲的年紀很特別，很適合拿來跟大家分享目前的心情與狀態。昨日晚間11點59分，在即將正式邁入50歲的前一分鐘，他娓娓道出16歲離家以來的點點滴滴，還許下一個生日願望－「順產」。

今日(30)黃子佼正式進入50歲，一路走來主持多檔節目，享有超高人氣，黃子佼形容50歲「就是一個關卡」除了所謂半百的數字觀念，在了解過孔子知天命後，有感而發寫下一串話：「人生已經走了一大半，思想應成熟接受命運安排，很多事成定局所以不怨天，了解人世定位因而不尤人，懂得謀事在人而成事在天，知曉社會責任因此不懈怠。」隨後他很欣慰有按照這些原則做人。

即將進入人生的下半場，他內心百感交集，並表示「我不是個完人，但至少能自省再生往前行」隨後他提到與愛妻孟耿如，即將誕下的寶貝女兒，「未來將有下一代需要教養，更該時時刻刻惜福與進化」，世界或許很難會更好，但他稱「起碼能賣力讓自己更好」全文充滿正能量。

此外，他也感謝幫助過他的人，甜蜜對孟耿如告白：「當然最幸運的無非是此時，我有篤定攜手終生的伴侶」並希望孟耿如順利產下嬰兒，感人之餘還閃瞎眾人。一排演藝圈大咖，包括五月天怪獸、LuLu、路嘉怡等人，以及各路網友們都對他說起生日快樂，並期許他未來「美好的旋律正開始繼續著～」