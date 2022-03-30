「台灣第一控」陳盈駿本季CBA例行賽繳出絕佳成績，入圍年度MVP最終12強，而雖然此獎由胡金秋拿下，但陳盈駿還是有獲得其他榮譽，昨天CBA官方公布了年度最佳陣容名單，陳盈駿入選年度第二隊，這對他來說是相當大的肯定，因為獲選的球員可都是明星等級。

昨晚CBA公布了年度獎項獲選人，胡金秋擊退包含陳盈駿在內的決選12人，摘下年度MVP，此外他和沈梓捷、趙繼偉、阿布都沙拉木、孫銘徽獲選年度第一隊，而陳盈駿和范子銘、韓德君、姜宇星、吳前共享第二隊殊榮，其中吳前也入圍MVP最終12強，可見競爭相當激烈。

大陸網站《網易體育》之前就列出MVP最終12強球員的場上貢獻值，當選MVP的胡金秋高居第1，有8.89，陳盈駿則以7.71排在第3，可惜胡金秋表現太過強勢，要與他爭奪此獎真的太難，但陳盈駿場均19.1分4.7籃板9.2助攻1.3抄截表現仍足夠入選年度第二隊，而第一隊除阿布都沙拉木，其他人都有挺進MVP決選12強。

陳盈駿本季曾在對上廣東比賽轟下43分，追平林志傑2011年紀錄，並列台將CBA單場最高得分紀錄球員。此外他不僅能得分，組織方面也非常出色，1月對上山東單場傳出22次助攻，前一場對北京也傳出19次，成CBA史上連兩場傳出至少19次助攻首人，精采表現獲得年度獎項真的實至名歸！