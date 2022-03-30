烏克蘭軍方19日稱擊斃俄軍中將莫德維切夫（Andrei Mordvichev），不過俄羅斯媒體28日公布的畫面顯示，莫德維切夫似乎還活著，並且已經進入烏南港市馬立波（Mariupol）。

#Russian media report that Ramzan Kadyrov arrived in #Mariupol and met with the commander of the 8th Army, General Mordvichev

1/2 pic.twitter.com/k5PmcJfb1S — NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2022

烏克蘭武裝部隊總參謀部19日宣布，俄軍中將莫德維切夫在烏克蘭南部刻松市（Kherson）附近的作戰中陣亡，莫德維切夫是俄羅斯南部軍區第8聯合兵種部隊司令，也是當時俄軍陣亡的第5名將軍。

💥Внаслідок нанесення вогневого ураження по противнику, знищено командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева. 🦾 pic.twitter.com/gNfSCMIpkw — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) March 19, 2022

不過俄羅斯新聞社（RIA Novosti）28日公布畫面，顯示莫德維切夫似乎還活著。俄羅斯新聞社的該則報導主要聚焦在車臣強人總統卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov），卡狄羅夫稱已經進入俄軍圍攻已久的烏南港市馬立波，他在社群平台Telegram上宣稱馬立波的大部分區域已經落入俄羅斯武裝部隊的控制之下，更指莫德維切夫中將已經向他報告了俄軍在危急關頭時刻取得重大成功。

報導引述車臣國家政治部長杜達耶夫（Akhmed Dudayev），指出卡狄羅夫與莫德維切夫及其他指揮官進行會議。

俄羅斯媒體也釋出頭戴帽子的卡狄羅夫開心與莫德維切夫碰面的畫面，兩人握手、對鏡頭露出笑臉，在鏡頭前擁抱，俄媒《共青團真理報》（Komsomolskaya Pravda）指出，影片拍攝地點在馬立波。

路透社28日也拍下卡狄羅夫與莫德維切夫等人在馬立波開會的畫面。

杜達耶夫說卡狄羅夫已被普丁拔擢為上將，他稱接下來幾天卡狄羅夫將協助修正、確立俄軍進一步行動的策略，以解放馬立波。