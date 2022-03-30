美系外資針對PC、伺服器產業出具最新研究報告，認為在消費性電子市場疲軟，加上通膨問題持續放大下，下修今年PC、伺服器出貨，另外，外資也建議，市場在操作上可以從華碩(2357)、微星(2377)等轉向伺服器領域，其中包括股后信驊(5247)或是緯穎(6669)。

全球消費性電子遭市場看衰，且通膨問題持續加大，美系外資表示，有鑑於全球經濟成長預估已由先前的4.3%下修到3.4%，在宏觀經濟條件走弱下，將會啟動調整PC、伺服器出貨預期，預計首季季減少約17%，但第二季在英特爾Alder Lake平台升級推動，以及新興市場的庫存回補，預估第二季PC市場約回升6%，但仍將全年PC出貨量下調至8%。

至於伺服器市場，美系外資認為，大多數需求指標仍然是正向，但企業支出和大陸超級電腦市場的風險正在上升，因此，將今年的伺服器出貨量成長下修至年增7%。

在預期全年PC、伺服器市場面臨下修危機下，外資美系外資建議市場投資人可以從PC價值股中進行輪換，操作方面可從華碩(2357)、微星(2377)轉向伺服器領域，類似股后信驊(5247)或是緯穎(6669)，另外，由於廣達(2382)以消費性電子為主，故將廣達評等從加碼降至中立，目標價也從103元下修至83元。