好春天出遊與4、5月的連假商機，台北寒舍艾美酒店4月1日起至5月31日推出「高空秘境野餐趣」住房專案，入住豪華客房每房每晚6,388元+15.5％起，保證享有面台北101景觀的房間，並且贈送入住賓客台北101觀景台門票，賓客可免費至91樓的高空戶外綠地野餐，專案並再贈翌日的探索廚房早餐2客，加人加床須額外計費，週六須每房再加價1,500+15.5％。

專案特別附贈酒店主廚精選餐盒兩組及環保餐具紀念品每人乙組，不論親子假期、網美拍照、美食饗宴，皆可一次滿足！豐富菜色包含炸豬排三明治、燻雞酸瓜起司三明治、燻胡椒牛肉及酸菜三明治、肯瓊雞肉捲、精選馬德蕾、開心果草莓蛋糕、繽紛水果杯及果汁。除此之外，為讓賓客可以輕鬆體驗野餐，可於89樓免費借用風格野餐道具懶人包，包含柳編野餐提籃、野餐墊、野餐桌、抱枕、仿真植栽，花樣及款式隨機提供。讓賓客可以盡情享受野餐樂趣，搭配精緻餐盒一同拍照留念，紀錄獨特的悠閒午後時光。

寒舍艾美酒店表示，專案每日限量組數銷售，且高空戶外綠地僅開放予此專案賓客使用，只要前三天預訂，不必在觀光景點人擠人，既能享受酒店準備的五星主廚精選餐盒，同時在高空草地中俯覽台北城都會風景，感受美好的休憩時光。