2018年普悠瑪號事故後，行政院對台鐵進行總體檢，提出144項改善項目，至今台鐵認定有136項辦理完成，但有鐵道專家檢視後指出，實際只完成29項，質疑監理機關輕放。交通部鐵道局今說明，解除列管都是經認可符合安全要求，或是台鐵有提出長期計畫，鐵道局對此有定期追蹤，外界認為草率解除列管，應是誤解。

台鐵進行總體檢後，共提出144項改善建議，其中33項關乎安全的關鍵事項已全部完成。鐵道局副局長楊正君指出，144項裡面，台鐵內部認定136辦理完成，而送到交通部檢核解除列管為109項，實際上還有35項在列管中，兩邊數字上有差異。

楊正君說明，交通部對於解除列管的標準分為3種情況，第一是標準作業程序的修訂或修正，當台鐵完成修正後，要檢附相關同仁的教育訓練紀錄，這經過鐵道局審視，認為符合安全要求後解除列管。

第二是台鐵內部的組織、管理調整等，台鐵提出安全改進相關調整計畫，例如台鐵要建置安全管理系統，但現在還有很多系統要分階段進行，光是從手冊研擬到基層執行，就是一個長期的過程，因此台鐵提出長期計畫，鐵道局雖解除列管，但會持續追蹤考核落實情形，若沒有落實或未達作業標準，會定期提出要求改進。

第三是設備建置或工程改進，解除原則是提出工程實施計畫或系統建置計畫，編有預算並發包執行。重點是發包後的後續執行情形，因有既有的檢查機制，於是把後續移到定期檢查機制裡面，才會解除列管。

楊正君表示，總體檢沒有設定處罰機制，但鐵道局的定期檢查若發現台鐵為落實要求，可依《鐵路法》開罰30萬至150萬元。

楊正君說，對於解除列管事項，鐵道局都會進行追蹤，出於原因不同，做法也會有所調整，可能讓外界有所誤解。他強調，歡迎各界一同監督台鐵行車安全，行車安全不容打折。