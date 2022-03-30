大考中心今公布111學年分科測驗簡章，對於學測成績用在分發採計，將以學測各科到考考生為基礎來計算級距，再轉換為60級分制，以跟分科測驗的計分方法一致；而對於在分科測驗的試場違規，將依不同狀況，分別扣減1級分、3級分、4級分及6級分。

今年分科測驗在7月11日、12日兩天舉行，第一天考物理、化學、數學甲、生物等4科，第二天考歷史、地理、公民與社會等3科。這讓自然組考生及社會組考生均只要考1天即可，可降低考生應考往返的交通負擔。

今年大考分發，超過8成的校系同時參採學測及分科測驗成績，15級分制的學測成績屆時要轉換成60級分制，以跟分科測驗的計分方式一致，而學測成績用在分發採計時，如何轉換引發關注。

大考中心表示，學測成績用在分發採計，採60級分制，計算方式與過去學測的15級分制相同，差別只在求取級距時會除以60，與分科測驗60級分一致。學測成績轉換為60級分制，級距的計算方式，以學測各科到考生為計算基礎，不會以分科測驗總報名人數來計算。

舉例來說，如果學測某科到考9萬9986人，則前1％考生為1000人。假設該科分數最高之1000 名考生，平均原得總分為96分，則級距為96／60 =1.6 。考生如果考0分，為0級分；考生高於0 分，但低於或等於1.6分（1個級距），則為 1 級分；依此類推到59級分，原得總分高於59個級距，則為滿級分60級分。

大考中心進一步指出，分科測驗違規扣分是依110年以前指考的違規的扣分比例進行轉換，小數點後四捨五入，意即若依不同的違規事實，在指考百分制時分別扣2分、5分、7分、10分，則於分科測驗時，依扣分比例將分別扣減1級分、3級分、4級分及6級分。

今年大學學測有5766份答案卷未簽名，該科被扣1級分，若轉換為分科測驗成績，要扣幾級分？大考中心說，若某考生收到學測通知單後，某科實得級分是11級分，是已被扣減1級分後的後果，由此推知，未扣減前的級分是12級分。學測12級分轉換為60級分制的分科測驗是45級分，再比照分科測驗簡章扣減1級分，該科轉換後的實得級分為44級分。