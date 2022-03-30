儘管俄烏戰爭衝擊全球汽車供應鏈，受到美國電動車大廠Tesla股價大漲帶動，車用零組件個股今天獲買盤追捧，導線架廠順德(2351)、二極體廠德微(3675)今天盤中股價亮燈漲停，帶動胡連(6279)、界霖(5285)及強茂(2481)及台半(5425)等盤中股價聯袂走高。

俄烏戰爭終現停火曙光，振奮全球股市，美國電動車大廠Tesla週一宣布計劃分拆股票，激勵公司股價連兩天收高，Tesla供應鏈也受到激勵，順德及胡連股價連兩天大漲，順德今天盤中股價強攻漲停板，近幾年將產品重心放在車用及工控的德微盤中也漲停，創下掛牌新高價。

就基本面來看，受惠於車用及工控需求強勁，德微今年前2月合併營收為3.41億元，年增18.66%，為歷年同期新高；順德今年前2月合併營收為18.06億元，年增14.97%；台半今年前2月合併營收為23.83億元，年增32.25%；胡連今年前2月合併營收為8.79億元，年增17.12%，表現相當亮眼。

不過，俄烏雙方交戰一個多月，重創當地工業及汽車相關供應鏈，目前歐洲車廠及車用零組件廠多以備料庫存支應生產，等待停火後再清查供應鏈產線狀況，加上近期大陸疫情又起，深圳、東莞及上海相繼封城，對生產、物流造成影響，部分車用零組件廠表示，雖然目前客戶訂單穩定，但俄烏停戰後供應鏈恢復狀況及疫情影響仍有待觀察。