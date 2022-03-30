大陸澎湃新聞30日報導，3月中旬以來，大陸媒體連續出現4名青壯年科學家訃告，經報導後，科技界近日再度關注科學家早夭現象話題，呼籲「對科技工作者的尊敬，不應只停留在意向與宣傳層面上，而應該實實在在地關注他們的工作狀況以及心理健康狀況，從制度安排上為他們鬆綁」。

據公開訊息，3月17日，北京清華大學自動化系黨委前副書記程朋逝世，享年48歲；同日，著名分子反應動力學專家韓克利因病逝世，享年59歲；3月20日，山東省立醫院臨床醫學檢驗部副主任白曉卉因突發疾病搶救無效去世，享年42歲；3月27日，血液病學專家周劍峰逝世，享年56歲。

澎湃新聞報導，上海交通大學科學史與科學文化研究院博士生王珂、教授李俠於《民主與科學》雜誌2021年04期刊發〈為什麼科學家早夭現象值得我們關注〉文章，最近在大陸科技界廣受關注、轉發。該研究得到大陸國家社科基金重大專案「人工智慧倫理風險防範研究」的資助。

文章認為，近年來，一些青年科學家過勞離世的「早夭現象」，是典型資源不合理利用導致的社會和個人損失。經研究12位媒體公開報導的早夭科學家案例，回看死因，對外公布的結果不是因病去世、突發疾病，就是猝死，並非意外死亡。

眾所周知，在僵化科研評價體制下，最大限度擠占生理時間就成為增加時間投入的唯一管道，畢竟科研產出與時間投入高度正相關，而長時間高強度工作，會使交感神經長期處於高度興奮狀態，從而導致血管收縮、血壓升高，給心臟帶來極大負荷，極易猝死。

文章指出，在知識快速更迭、產出高度不確定的科技領域，科研本身的難度、社會建制設置的評價體系與生活的瑣碎，多重壓力聚焦於一個有限的個體身上，而又缺少相應的紓解出口，不客氣地說，這些因素的疊加無異於拿生命在做研究。

文章反思建議，屢屢出現的科學家早夭現象並非偶然，而是警示：首先，透過無限增加時間來提高科研產出顯然是一種原始得不償失的做法，在時間邊際效益遞減情況下，侵占生理時間除了會影響科研人員身心健康外，收益並不划算。

其次，要減少源於體制內的頻度過高、強度過大的外來干擾，弱化激勵機制，為科技人員營造一個友好的科研文化環境，為學術自由和創造力的釋放留出空間。最後，要為那些超時工作已經陷入精神壓力困境中的科研人員提供必要的心理援助以及健康指導。