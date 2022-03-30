新台幣午盤強升1.75角 暫收28.59元 13:412022/03/30 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收28.59元，強升1.75角，成交金額9.32億美元。 新台幣兌美元今天開盤價為28.75元，早盤最高28.576元、最低28.75元。1110330 美元太強 台幣貶破28.7 創16個月新低 《國際金融》汽車、化工帶頭衝 歐股晨漲0.75% #28 #強升 #75 #暫收 #59元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上海28日篩檢逾826萬人 加強封控區內就醫綠色通道 11:022022/03/29 兩岸 《盤後解析》台股狹盤 上攻需3條件 14:582022/03/29 財經 3／28~4／3運勢分析 牡羊易被放大檢視 4星座工作需注意 07:002022/03/28 運勢 漢翔與成大28日簽署AMS-02新散熱器研發計畫產學合作 21:382022/03/28 財經 「老台灣的女性容顏」NFT系列 3/28全球首次公開發行 09:002022/03/28 財經 台東爆6確診感染源不明 280天＋0破功 16:492022/03/27 生活 占星預測3／28～4／3運勢 2星座是超級幸運兒 06:302022/03/27 運勢 美智庫報告：美應抵制中國在國際上孤立台灣的做法 17:532022/03/27 兩岸 客戶大追單 聯電28奈米滿到明年 04:102022/03/29 財經要聞 《金融股》彰銀擬派利0.6元 配發率登近11年高 07:372022/03/30 財經 《韓股》多空勢均力敵 KOSPI收平 16:182022/03/28 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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