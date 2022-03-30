台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收28.59元，強升1.75角，成交金額9.32億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為28.75元，早盤最高28.576元、最低28.75元。1110330

美元太強 台幣貶破28.7 創16個月新低
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