「陪伴」是最珍貴的兒童節禮物！台灣麥當勞今年兒童節將首次舉辦「麥麥共讀日」，4月4日當天至麥當勞餐廳購買Happy Meal麥麥盒四件組，即可獲得「義大利波隆那兒童書展拉加茲獎」故事類首獎繪本《HOME》，以限時限量的專屬好禮，作為獻給家庭特別的兒童節禮物。

根據「2021疫情時代下台灣兒童幸福感調查」，有1/5的孩子「沒有在生活裡感到快樂」（21.8％），相較2017年的調查結果，兒童心中的幸福感下滑，其中學校和家庭與兒童幸福感的關聯度最高；台灣麥當勞長期提倡「當孩子的朋友」，希望透過「麥麥共讀日」鼓勵親子共讀，讓陪伴更有意義。

親子專屬「讀家」記憶，就從「麥麥共讀日」開始！台灣麥當勞長期深耕家庭市場，致力成為家長的「神隊友」，鼓勵家長透過共讀，開啟親子對話。今年以榮獲童書界最高榮譽-「2021義大利波隆那兒童書展拉加茲獎」的故事類首獎、45屆台灣文化部金鼎獎「兒童及少年圖書獎」得主，插畫家林廉恩作品《HOME》，作為麥當勞年度選書；取材自生活中唾手可得的素材，組成各種家的面貌，「不管到過哪裡，最後我們還是回到出發的地方，我們的家。」引導讀者一同感受「家」的美好。

首屆「麥麥共讀日」，選在4月4日兒童節登場，當天至全台麥當勞餐廳指定櫃台或得來速，購買Happy Meal麥麥盒四件組，除了享有每月推出的雙語讀本，另可免費獲贈麥當勞年度選書《HOME》，限量2萬本，隨書還附贈Happy Meal麥麥盒獨家優惠券，可連續八週重複使用，透過共讀、共食、共玩，讓親子間的陪伴別具滋味且更有意義。

2022年麥當勞「麥麥共讀日」年度選書《HOME》，獲得文化部主辦之第45屆金鼎獎兒童及少年圖書獎及海內外數個獎項，麥當勞與文化部共同推廣閱讀、推薦好書，同時響應文化部「423走讀台灣」作為其前導活動，以實際行動支持台灣作家與藝文產業，為世界閱讀日暖身，美好的閱讀體驗，就從「麥麥共讀日」開始。

為引導孩子愛上閱讀、快樂成長，麥當勞自2020年起，隨餐發送Happy Meal雙語讀本，引領孩子探索世界奧秘、啟發想像力，至今已發行近200萬冊；連續兩年與「家扶基金會」合作，以雙語讀本作為兒少的課外閱讀素材，今年將提供7,200冊雙語讀本，予家扶學童、書屋與非營利幼兒園，創造更多快樂共讀的回憶。