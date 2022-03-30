大S再婚具俊曄一事，連日都有相關新聞，包含妹妹小S、S媽都參與其中，不料前夫汪小菲今天凌晨(3/30)突然對小S開砲，在微博轉發小S節目預告怒罵「是不是今天藥又吃多了？」、「每天就你蹦噠歡，有完沒完？第一我沒喝酒，只是沒完沒了的。第二，我的孩子在台北，我已經很妥協了，第三，你姊都沒說什麼，你天天的跟這兒得瑟什麼呢？為了我的孩子，別欺人太甚！」，隨即引發熱議，而前婆婆張蘭開播，面對輿論聲浪，也忍不住發聲。

汪小菲發飆怒嗆小S，惹得小S跟老公許雅鈞難得開口回應，而今天上午大S婆婆張蘭照慣例開直播，趁著空檔也不禁出聲，「好男不跟女鬥，不跟人家鬥也罷，心胸放大一點，格局放大一點」，還說就有些人愛胡說、蹭熱度，而他們做企業的，就只管把企業做好就好，「誰的熱度也不用蹭，是吧？這都是雙刃劍，明白吧？」、「被人傷害多了，成長也就快了，所以別計較這些」。

張蘭一開口，話已停不住，表示不要去計較被誰傷害，畢竟自找的傷害也不少，自己沒能保護好自己，也得反省，「別老指責別人，誰能傷害你啊，咱們都是在這過程中都是叫付出，不叫傷害」，甚至狀似安慰兒子，說每天過日子都值得慶祝，天天都得過得好，並喊話眾人：「不要無事生非，知道嗎？寶貝？」。

汪小菲30日開嗆小S

張蘭越說越激動，突吐智慧金句，「你家裡的事，就家裡自己解決，沒有什麼公道不公道的」，如若覺得遭誹謗，找律師就好，「家裡的事少讓婆婆參與，少讓你媽參與，兩口子的事，如果做媳婦一受點氣就回娘家了，會發現越來越亂，小事就變成大事了」，還贊同家醜不可外揚，少跟閨密或回家嘮叨，「你好事的時候怎麼不說啊？」、「給社會帶來負能量的我們不做，咱不做缺了小德的事，應該給未來孩子樹立點正確的價值觀，社會不需要負能量」，態度比起兒子汪小菲，要顯得理智許多。