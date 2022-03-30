《華爾街日報》引述知情人士稱，中國政府正起草新規，限制用戶在網路斗內（贊助）的每日支出金額，以繼續對規模達300億美元的大陸直播行業監管整頓行動，目的是約束科技公司並對年輕群體消費的內容施加更大影響。具體措施仍在考慮中，最終決定權取決於國務院副總理劉鶴。

中國正計劃對規模達300億美元的國內直播行業施加新限制，約束科技公司並對年輕群體消費的內容施加更大影響，現正起草新規，限制網友網路打賞的每日支出金額，還計劃對直播主從粉絲獲得的收入設定每日限額，並且正在考慮實施更嚴格的內容審查。