上海近日疫情嚴重，28日啟動隔黃浦江、兩階段「半封城」措施，衝擊當地經濟與台商。大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日表示，目前了解到上海台資企業生產經營總體穩定。針對部分台企暫時出現的物流不暢等問題，當地台辦專門協調有關部門出具企業證明、通行證等，幫助台企最大限度減少疫情帶來的影響。

朱鳳蓮指出，上海市近日發佈《上海市全力抗疫情助企業促發展的若干政策措施》，包括6個方面、21條具體措施，全力支持包括台企在內的在滬企業發展。相信隨著當地統籌疫情防控、經濟社會發展措施的落實執行，受到疫情影響的台企將很快恢復正常生產經營。

此外，台灣近期對「80後」就業調查顯示，有56％人想離開台灣工作，當中33％首選大陸。但副總統賴清德到成大演講時的現場，有40％年輕人未來選擇當「躺平族」。

朱鳳蓮表示，歡迎台灣年輕人來大陸就業生活。大陸具有雄厚的物質基礎、巨大的市場體量、豐富的人力資源，為台青來大陸發展提供足夠廣闊的空間和足夠多樣的機遇。2015年以來，國台辦授牌設立了78家海峽兩岸青年就業創業基地和示範點。

至於「躺平族」方面，朱鳳蓮表示青年學生傾向當「躺平族」可理解他們的壓力，想對他們說，「小而精」的小確幸固然是一種幸福，「大而全」的大創新更讓人澎湃。追求人生理想，實現更好發展，可以考慮來大陸看看，大陸所能提供的機會超出很多人想像。