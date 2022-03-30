新大學考招制度今年登場，原本的指考改為分科測驗，今年分科測驗要在7月11日、12日舉行，但成績計算方式60級分，加上之前15級分制的學測成績要和分科測驗成績合併計算作為考試分發的依據，整個計算方式相當複雜，因此本報整理出111年學測分科測驗簡章事務問與答，供考生參考。

問題一：分科測驗的級分數如何計算？

答：以各科到考考生，計算其原得總分前1％考生的平均原得總分，再除以60，作為各該科之級距。

舉例來說，如果分科某科到考2萬9986人，則前1％考生為300人。假設該科分數最高之300名考生，平均原得總分為90分，則級距為90／60=1.5 。考生如果考0分，為0級分；考生高於0分，但低於或等於1.5分，則為1級分；依此類推到59 級分，原得總分高於59個級距（59x1.5=88.5），則為滿級分60級分。

問題二：學測用在分發入學採計時，級分數如何計算？

答：學測用在分發採計，採60級分制，其計算方式，與過去學測的15級分制計算方式相同，差別只在求取級距時，會除以60，與分科測驗 60級分一致。

假設學測某科到考9萬9986人，則前1％考生為1000人。假設該科分數最高之1000 名考生，平均原得總分為96分，則級距為96／60 =1.6 。考生如果考0分，為0級分；考生高於0 分，但低於或等於1.6分（1個級距），則為 1 級分；依此類推到59級分，原得總分高於59個級距，則為滿級分60級分。

問題三：學測15級分制下的級分分數，是否直接乘上4倍，就是60級分下的級分分數？

答：不是。根據學測與分科簡章，學測15級分制是前1％學生平均原得總分除以15，60級分制則是前1％學生平均原得總分除以60。如果在 15級分制下拿1級分，60級分制下的級分會在 1-4 級分間；在15級分制下拿2級分，60級分制下的級分會在 5-8 級分間，依此類推….如在 15級分制拿15級分，60級分制下的級分則會在 57~60 級分間。