台中警方30日開記者會表示，落網的李姓男子疑似政治狂熱，查扣犯案黑函。（張妍溱攝）

台中市73歲李姓男子，今年初除冒名顏清標寄恐嚇信件給建商，要求捐1億現金給廟方，警方另追查，李男還署名「諸葛星雲」名字，寄恐嚇信給14位藍營政治人物及名嘴，分布於各縣市，甚至罵「不得好死」等語，據悉，其中8名已經報案受理。

警方指出，當時建商收到署名顏清標的恐嚇信件，要求捐1億現金給廟方，否則要請吃「慶記」，顏清標當時除發表聲明斥責，以恐嚇取財、勒索方式寄黑函「嚴重影響鎮瀾宮信譽」並報警。警方查扣犯案用之毛筆、墨水、信封、信紙及郵票等證物，全案依恐嚇取財、恐嚇危安等罪移請台中地方檢察署續行偵辦。

據警方了解，李男疑似政治立場不同，常看電視政論節目，心生不滿，不斷寄送黑函給政治人物，其中還有名嘴；據了解，有些甚至是藍營民代，並傳出6都縣市首長有人收到恐嚇信，但是台中警方對此表示，無法證實。

李男則是署名「諸葛星雲」寄送14封給特定政治人物、名嘴的恐嚇信函，內容大批政治看法，甚至詛咒「不得好死」，台中警方調閱監視器，經2個多月追查，揪出恐嚇黑函幕後藏鏡人。