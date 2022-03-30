台東卑南群聚案30日再新增2名確診案例，分別為23083案密切接觸者，80多歲男，CT值24.3；以及23125案密切接觸者，40歲多女，CT31.9，2位分別是昨日確診個案的密切接觸者，2位皆已接種新冠疫苗三劑。台東縣自3月26日起至今日累計12確診案例，縣府持續進行疫調匡列。

台東縣衛生局說明，昨日的關山確診案23029所進行匡列共計有88人，經PCR採檢結果全陰。且截至昨日，初鹿及卑南衛生所、池上、關山等4快篩站共篩出923人，篩檢結果全數皆為陰性，另卑南案延伸相關個案持續匡列篩檢中。

縣長饒慶鈴表示，面對疫情縣府保持最嚴謹的態度面對，非常感謝各衛生所醫護同仁的支援和協助，在這段期間為守護台東挺身而出，今日上午也特別前往關山衛生所為同仁加油打氣，關心快篩情況。

卑南衛生所、關山衛生所、池上福原聚會所將持續開設快篩站，快篩服務時間如下，卑南站今(30)日上午10：00至12：00、31日下午13：30至16：30；關山站30日下午13：30至15：30、4月1日上午8：30至10：30；池上站為30日上午7：00至9：00、31日上午10：30至12：30。

請足跡重疊者及有需要鄉親盡速前往快篩，提醒若有足跡重疊但卻發燒、喉嚨痛等症狀，請做好個人防護直接到醫院採檢。