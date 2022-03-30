據報受疫情防控措施影響，汽車零部件製造商AptivAPTV.N 29日告知上海一家生產工廠的工人回家。該廠為特斯拉和通用汽車一家合資企業供貨。

路透報導，Aptiv一位發言人拒絕就暫停生產回應，但表示公司正在遵循政府指令，客戶的生產不會受到影響。

Aptiv在上海嘉定區擁有多個生產基地。到目前為止，該區還未受到28日開始的分兩批封控措施影響。

四名消息人士稱，該公司其中一家生產線的工廠29日突然通知工人回家。消息人士補充稱，30日，受影響的工人被告知待在家中，等待進一步通知。

其中兩位消息人士稱，該工廠的客戶包括特斯拉和通用汽車與上汽集團在上海的合資企業。

稍早，兩位熟悉情況的人士說，通用汽車在上海的合資企業在疫情封控期間維持生產，要求工人睡在工廠地板上，並為卡車辦理通行證以繼續交貨。

上海29日新增326例確診及5,656宗無症狀感染，總計5,982宗再創單日新高。