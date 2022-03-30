國發會主委龔明鑫。（資料照）

國發會今公布「2050淨零排放路徑圖」，能源配比中的再生能源將突破6成，並宣示核能不在選項中；國發會主委龔明鑫表示，台灣發展再生能源、淨零轉型已有一定基礎，強調「不會因推動淨零排放而缺電」，企業也不必擔心買不到綠電。

為達成「台灣2050淨零轉型」目標，國發會也公布12項關鍵戰略，包括：風電光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能、碳捕捉利用及封存、運具電動化及無碳化、資源循環零廢棄、自然碳匯、淨零綠生活、綠色金融、公正轉型等。龔明鑫表示，至2030年政府預算規模近9000億元。

龔明鑫表示，淨零排放路徑圖出爐後目標明確，隨新科技的發展，執行的方法可以很多元，淨零轉型每5年檢討更新一次，預計今年底前會再進一步公布2030的減碳目標。

今年3月全台曾發生大停電，企業在日前的產業座談會中，最擔心在淨零碳排的過程中，會有電力不足的問題；龔明鑫表示，長期電力成長預估是以2％上下0.5個百分點，做2050電力需求的情境試算，強調不會有電力不足的問題，足以支撐企業界未來的成長發展。

龔明鑫進一步表示，先要求大企業購買綠電，待中小企業到達承受能力時，才會有同樣的要求，且保障一定比率的綠電，讓中小企業採購，政府相關部門會從宣導、輔導等多面向，來協助中小企業度過轉型期。