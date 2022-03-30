俄羅斯與歐盟國家關係持續惡化，四個歐洲國家周二以國家安全為由，驅逐俄羅斯官員，理由是他們進行間諜活動。而莫斯科則表示，驅逐多位來自波羅的海地區的外交官員，以報復波羅的海國家驅逐俄外交官。

據《華爾街日報》（Wall Street Journal ）報導，俄羅斯被指控在英國以化學武器襲擊一名俄羅斯前特務，在柏林謀殺一名車臣異議人士，歐洲官員還指責莫斯科試圖干預近年來幾次歐洲選舉，對烏克蘭戰爭進行虛假宣傳。

比利時外交部長威爾梅斯（Sophie Wilmes）指出，比利時將驅逐俄駐布魯塞爾大使館和安特衛普（Antwerp）領事館21名外交人員，給他們2週時間離境。

荷蘭政府表示，將驅逐17名俄國官員，他們稱這些官員是藉著掩護潛伏在駐荷代表處的情報官員。荷蘭外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）在推特上說，他們對荷蘭的安全構成威脅。而愛爾蘭政府表示，俄羅斯駐都柏林（Dublin）使館4名「高階官員」因為從事不符「國際外交行為標準」的活動，已被要求離開愛爾蘭。但愛爾蘭政府仍認為，與俄羅斯的外交管道應繼續保持開放。

至於捷克則表示，將驅逐一名外交官，他們稱要減少俄羅斯在歐洲的情報活動。

俄羅斯駐愛爾蘭大使館說，愛爾蘭的決定毫無根據，並表示「只會加劇俄羅斯和愛爾蘭之間本已困難的狀況」。大使館還表示，愛爾蘭的舉動「不會得到回應」。

俄駐比利時大使館也做出了類似回應，稱比利時政府的決定是對兩國關係的嚴重打擊。

莫斯科週二表示，它正在驅逐4名立陶宛官員、3名拉脫維亞外交官和3名愛沙尼亞外交官。歐洲和俄羅斯之間的關係在多年緊張之後已經很脆弱，最近幾週加速惡化。