楊靜宇批評，經辦公室團隊會勘後，已將有些失智、身體機能出狀況的屋主送往醫院治療，並請環保局做社區消毒，無奈屋內廢物繼續飄臭、影響社區衛生。（楊靜宇辦公室提供）

私領域與公安如何取捨？台北市議員楊靜宇接獲陳情，指台北市士林區67歲彭姓獨居男子在屋內堆滿雜物，更將排泄物裝入袋中丟在門口，導致公寓樓梯間臭味四溢，危及社區衛生及消防公安，卻因房屋內部為私有領域，公權力無法介入，市府6局處全束手無策，社會局現已協助屋主就醫，並請醫生幫忙與個案懇談，盼進屋協助清理雜物。

「被惡臭熏到快沒命！」多名住戶陳情，憂心彭男囤積易燃物、家中常飄菸味，假使住宅發生大火，屆時連棟公寓恐無一倖免，且樓梯間滿是排泄物，嚴重造成居民恐慌，向市府反映多次卻毫無回音，即使拜託再拜託，市府各相關單位仍用私權、人權等理由虛應故事，不見積極作為。

楊靜宇批評，經辦公室團隊會勘後，已將有些失智、身體機能出狀況的屋主送往醫院治療，並請環保局做社區消毒，無奈屋內廢物繼續飄臭、影響社區衛生，市府猶以私權為由不敢進屋清除，難道要等到社區爆發疾病，或發生火災時再來補破網嗎？

楊靜宇指出，市府固可依廢棄物清理法、公寓大廈管理條例，對囤積行為人於公領域放置雜物的行為進行告發、罰款，但對在自家內囤積廢棄物一事卻束手無策，若屋主不肯自己清理或簽署同意書讓清潔隊代為移除，市府公權力竟完全停擺，對受害住戶無動於衷。

楊靜宇要求，去年的高雄、台中大火，起火因素不外乎是公領域雜物堆積問題，但避免雜物堆積不應區分自家或公共通行區，但現有法令對自家囤積雜物處理緩不濟急，裁罰力有未逮，跨局處應檢討現有機制提出積極改善對策，社會局也該加強訪視獨居老人給予照護。

對此，社會局長周榆修表示，2月底已協助長輩就醫，但房屋內部屬私人產權，公權力難以介入，已通知家屬處理相關事務，未來老福中心和社福中心將聯合介入，並透過醫生協助與個案溝通。至於雜物堆積，士林區長洪進達表示，公共區域可依現有法令開罰和清理，但屋內部分則採取勸導方式，與屋主懇談盼能進屋處理雜物。