潘慧如、潛水教練依庫森及黃信堯導演成為同門師姊弟。（球狀星團娛樂公司提供）

潘慧如、潛水教練依庫森及黃信堯導演成為同門師姊弟。（球狀星團娛樂公司提供）

黃信堯導演目前跨足不同領域。（球狀星團娛樂公司提供）

潘慧如趁拍戲空檔斜槓當YouTuber，暌違12年重拾主持棒，一口氣開了2個節目。在經紀公司的

安排下，潘慧如3月正式投身Youtube頻道錄影，目前規劃了《百事可問》及《飲joy BAR》2個節目 。她坦承斜槓 YouTuber確實有一些壓力，「但先不想這麼多了。目前就是用心把節目做好， 在固定時間播出，其他的事就一切隨緣了」。

潘慧如考慮了2年，終於在公司的安排下開設YouTube頻道，她說，之前猶豫是因為自己長期拍戲，工作時間不固定，不想節目有一搭沒一搭的播出。這次下定決心投入，是因為公司組成 了一個專業的團隊，有節目企劃、文字企劃、剪輯師、攝影師，甚至還租了攝影棚，再加上有太多網友敲碗希望分享寵物相關影片，所以毅然決然接下任務。節目花了近4個月籌備，籌備期間不停開會討論，她還為了回贈給來賓的飲品絞盡腦汁，直呼做節目真的比拍戲還累。

《百事可問》是職人專業問答的節目，會蒐集觀眾對於各個不同職業的疑問及困惑，藉由各職人專業經驗的分享，讓有興趣想從事相關行業的年輕人或對於該行業好奇的觀眾，能夠透過《百事可問》獲得答案與解惑。節目開播由潘慧如、潛水教練依庫森及黃信堯導演打頭陣；陸續還會推出健身教練、露營、登山專家、藥師、獸醫師...等職人身份。節目中被問到第一次吻戲，潘慧 如居然記不得，但印象最深刻的是電視劇《逆女》中女女戀的吻戲。被問到當潛水教練的第一條件 是什麼？潛水教練依庫森的回答居然是口袋要有錢，因為潛水真的很花錢。節目預計4月1日晚間上線。

《飲joy BAR》節目每集會邀請1位來賓，帶來自己最愛或推薦的飲品，並分享喜愛此飲品的原 因；主持人潘慧如也會在節目中依來賓的個性與特質，精心挑選並回贈來賓專屬的飲品。目前已邀請的來賓有謝祖武、鍾瑶、王淨、胡宇威、Kid、王彩樺、于子育、戴愛玲。已開錄的節目就屬鍾瑶帶來的飲品最特別，是保力達b，因為她小時候偷喝過保力達b覺得甜甜好喝，所以常常偷喝，印象很深刻；潘慧如則送了謝祖武一鍋埋在地底燻燒3晝夜的薰羊肉，因為她覺得謝祖武在工作上非常嚴謹、敬業，就像這道湯品繁瑣的工法一樣，一絲不苟堅持古法製作。節目規劃 為1季12集，每周播出1集，預計4月底上線。

電影《大佛普拉斯》、《同學麥娜絲》導演黃信堯今年加入球狀星團娛樂經紀公司，成為潘慧如同門「師弟」，除了跨行YouTuber，還當起演員、配音員，更在大學裡擔任副教授授課，跨足不同領域。黃信堯表示：「很開心有機會參與不同領域的工作，因為多元身份除了能夠開闊視野、豐富生活外，也可以做為創作的養份來源。」 歷時12年拍攝的紀錄片新作《北將七》，雙料入圍第13屆台灣國際紀錄片影展(TIDF)的亞洲視野競賽及台灣競賽，預計5月中頒獎。被問及第3部長片有沒有進度，他笑著表示 ：「今年比較忙碌，對題材有一些想法但都還在構思中，但還是希望今年有機會可以把劇本創作完成。」

有「博士教練」外號的依庫森(Eaxon)，8年的潛水經歷，是目前台灣學歷最高的潛水教練，也是最年輕的助理教練訓練官，更是少數同時擁有水肺(scuba diving)、自潛(freediving)以及水底攝影師3 種證照的教練。16歲接觸潛水後，依庫森就熱愛潛水，在博士班3年級時，毅然決然休學去考潛水教練。被問到是否因為休學有家庭革命，他說 ：「的確有花了一點時間跟父母溝通，但非常感 謝他們當時的體諒與支持，得以讓自己現在在潛水行業裡有一些小小的成績。」對於這次跨行加入 YouTube頻道，也簽約加入經紀公司，他覺得很開心也很期待，「平常教學就一直有說話練習，所以面對鏡頭比較不太擔心。希望分享自己的專業，透過《百事可問》節目讓大眾更了解潛水，也能更安全、開心的潛水，也期望大家對於海洋及生態保護更重視，這是我最想透過節目傳遞給大家的訊息。」