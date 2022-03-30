台灣賽車教父廖老大近日與大陸車手互嗆要賽車「批輸贏」引起兩岸網友關注。但人氣超高的廖老大也經常在在臉書直播分享各種人生體驗，近日他在某直播中跟粉絲分享一件他自己親身遇到的鬼故事，提到他和團隊到珠海比賽住飯店時在房間遇見「白衣女子」的毛骨悚然經驗，故事一說完吸引大批網友回覆「這個鬼好厲害，所有人都看的到」。

賽車教父廖老大在直播中提到某次和團隊一起到珠海的時候，因之前住的那間飯店客滿，找了好幾家都是客滿，又剛好遇到一間說有空房的，一群人就入住了，結果飯店對面剛好是珠海火葬場，大家想說也還好，拎著行李，約5點30分吃晚餐，就各自回房了。

廖老大說那天一進房間，他就一直覺得不對勁，大白天的開門一看看到亂葬崗，打開窗戶的時候直接看到墳墓，覺得很不自在，洗完澡後，見窗戶沒關，拿行李準備換衣服時，看了一下外面差點嚇死，原來外面正有喪家出殯，但也沒多想，就去睡了一下。

睡醒後，天色全暗，廖老大感覺窗外有人，便把窗簾拉上，又因為集合時間到了，便下樓和大家吃晚飯了，回來後他越想越不對勁，決定拿著行李去車上睡，到大廳後，發現團隊裡的5個人都拿著行李，坐在大廳的椅子上，隨口問一下：「阿你坐在那邊幹嘛」成員紛紛表示回想換1間飯店，還不斷的問廖老大說：「大ㄟ你都沒看到嗎，窗外有一個女的，穿著白衣服飄來飄去」。

廖老大回想當時，印象中還有2個人在飯店，但大家管不了那麼多，直接開車去找飯店，大家都安頓好後，留在原飯店的2位成員打電話來問，大家去哪了，他們看到白衣女子，嚇都嚇死，還發現其他的人都消失，趕緊找廖老大求救，老大笑說：「我以為你們不怕，我們早就換飯店了」，網友們聽完故事後紛紛留言：「這鬼好厲害，居然讓大家看見」。