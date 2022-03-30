里長說，地上的公車停靠站已經畫一陣子，但車子依然行駛原路線。（洪靖宜攝）

公車站牌設立在分隔島中，還擺有一張塑膠椅。（洪靖宜攝）

附近住戶說，不少老人家帶孫子等公車都要走到分隔島中，相當危險。（讀者提供／洪靖宜高雄傳真）

小港機場附近的航警局公車站牌就設立在快慢分隔島上，民眾要等車都得穿越車道，由於環境簡陋，還有老人家等累了，只好拿張塑膠椅來休息邊等車，看上去十分危險。交通局說，該處將會把站牌移到人行道，路線也會調整，設置候車設施，預計今年3月份完工。

高雄小港機場附近的航警局公車站牌，就設立在快慢分隔島上，民眾得站在上頭等車，相當危險，加上許多老人家等累了，又沒有座位可坐，就有人自備塑膠椅到該處等車，附近住戶說，不知道塑膠椅是誰擺的，但平時有許多老人家會帶著孫子來搭車，等累了又沒地方坐，只好自備塑膠椅。

小港區山東里長楊坤止說，明明慢車道地上已經有畫有公車停靠區一陣子，不知道為何公車仍行駛在原路線。

交通局主秘許啟明說，由於航警局公車站牌受限快慢分隔島寬度只有90公分，無法設置候車座椅等設施，交通局日前現地會勘規劃將現場站牌，從快慢分隔道遷移到人行道，規劃公車停靠區等候車設施，路線也會調整現有快車道到慢車道行駛，預計3月底完工。

另外像是旗津廣濟宮也有同樣狀況，公車站牌旗津二路受限空間無法設置候車設施，交通局也說會盡速現勘來調整。高雄市交通局每年針對受限路型設於分隔島上公車站進行候車環境改善，包括中華路、民族路等，以無障礙觀點進行整體檢視，增設無障礙坡道、欄杆、候車亭、座椅及配合公車降低月台高度等，至111年底將累計改善完成163處。