大甲國小6棵列管老榕樹，有2棵因雨嚴重傾斜壓迫到組合屋的安全，市議員吳敏濟（中）接獲民眾陳情，今天上午邀農業局等前往會勘。（市議員吳敏濟提供）

台中市大甲國小6棵列管老榕樹，因褐根病致樹幹中空樹根腐蝕，日前晚上1棵因大雨倒塌，有2棵嚴重傾斜壓迫到組合屋岌岌可危；市議員吳敏濟接獲民眾陳情，30日邀農業局前往會勘。吳敏濟強調，除要求農業局立即協助處理外，亦請教育局補助經費協助校方挖掘樹根及土壤消毒。

大甲國小校長李金發說，23日晚上10點半大雨磅礡，1棵榕樹突應聲倒下，所幸非上課時間未波及師生，目前校內有3棵近一甲子的榕樹都染上褐根病，樹幹早已中空、樹根也已腐蝕，兩棵榕樹傾斜壓迫到教職員辦公的組合屋，嚴重危及師生安全。根據台中市樹木保護自治條例須經農業局及委員會核可，校方為了保護師生安全希望市府能盡速協助處理。

出納組長張小姐指出，數天前那棵老榕樹倒下後，校方就發現組合屋這邊的榕樹也已嚴重傾斜，基座水泥出現裂痕，讓就在正下方辦公的教職員們壓力很大；因為上班時間都在這裡，大家都擔心老榕樹隨時會垮下來，危及教職員工的安全。

吳敏濟認為，保護樹木固然重要，但罹患褐根病且已有公共安全之虞的榕樹，建議市府應立即協助處理，不該受限於冗長行政程序，時間拖太長恐緩不濟急；大甲國小教職員與學生共約1400多人，任何人都擔不起因樹木倒塌造成不幸。農業局盡速協助學校處理生病的老榕樹，也請教育局補助經費協助校方進行後續的處理工作。

農業局林務自然保育科科長林弘敏強調，吳敏濟議員關心榕樹壓迫到組合屋的部分，市府31日會請委員到場會勘確認，也會配合學校盡快進行行政程序。另外褐根病好發於木本植物，將會協助學校進行相關的防治減少病菌擴散。