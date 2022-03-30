新北市長侯友宜親自幫市民廣場的「性別友善廁所」掛上英文單字all代表「All Gender」全性別的概念。（陳慰慈攝）

新北市民廣場B1的「性別友善廁所」有提供免費的衛生棉、棉條或布衛生棉供需要的民眾索取。（陳慰慈攝）

新北市去年底推動性別友善廁所標章，以英文單字all代表「All Gender」全性別的概念，在市民廣場打造3座親子共用、全齡友善、無障礙設備的「性別友善廁所」，並獲「性別友善廁所」標章。新北市長侯友宜30日親自幫廁所掛牌，因廁所外無圖案標示，只有牆面文字，他好奇題問：「這樣大家走過會知道是廁所嗎？」秘書處回應，會再加強改善討論，讓市民能夠更清楚辨識。

侯友宜表示，「性別友善廁所」不分性別全齡都可使用，不但可以照顧長輩，也可以照顧幼兒跟身心障礙，婦女朋友們，如果剛好碰上生理期，也可以在這個地方拿到免費的生理放送機的用品，及時提供他們資源。

秘書處2019年在市民廣場1樓打造公部門第一座「性別友善廁所」，今年又針對市民廣場B1水池區，樓梯下兩側以往為治安死角的廁所進行改造，廁所共設置三道安全機制，廁間隔板高度採頂天落地以加強隱私，另設有緊急救助鈴，中控室可立即因應；廁所出入口處設置監視器以確保周遭環境安全。

而共用的洗手台能有效提升空間使用效率，減少等待的時間。此外，設計了一面綠牆改善空氣品質，裝設濕度、異味及衛生紙殘量偵測儀器，加強服務品質。2座廁所共51坪，改造經費約530萬元。

設計團隊米索設計師詹明旎說，不只是性平設計，更希望是年長者到嬰幼兒都適合的不分齡設計，提供更舒適的公共廁所。此外，為響應國際婦女節「打破偏見＃BreakTheBias」主題，也在性別友善廁所中設置「多元生理用品放送機」，取名「見紅就發」，解決月經貧窮問題，有需要的民眾手機掃描QRCODE後就可免費拿到衛生棉、棉條或布衛生棉。