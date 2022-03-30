【LIVE直播】清明連假前本土疫情大爆發 陳時中最新回應｜2022.03.30

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增56例本土，境外移入107例，今新增本土個案中，以基隆銀河小吃店衍生的警察局群聚仍擴散最嚴重，新增19人，總計已68人確診，另外大潭電廠12人、樹林科技廠6人、中和公寓周邊6人、台東卑南家庭群聚2人、三重業務員群聚1人、高雄化工廠1人、松山家庭群聚1人。其他還新增7例疫情調查中。

今日新增本土個案為36例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，指揮官陳時中表示，相對於前兩天有80多例，是因為工地同一個場域人多，今天56例本土中，相對散發。

高雄部分，陳時中表示，高雄化工廠新增1名家屬因轉陽個案，高雄連續三天，都是在居家隔離期間陰轉陽沒有外擴，相對穩定。

台東群聚新增2例，參加進香團活動，中間一名案23265被採檢陽性，同團都採檢只剩兩人尚未出爐其餘陰性。案23125的同事23264匡列採檢確診，Ct值31.9很高，3月11發燒，都懷疑可能是案子源頭，尚待更多證據。案23264有北部足跡，需要再釐清。

新北樹林科技公司方面，基因定序出爐為BA.2.3第22條Omicron序列。今天新增6例，其中有3例是居家隔離期間陰轉陽，有兩人是職場同事，另一人是案22698孫子。另外3人還不算在控制之內，還需要擴大匡列採檢。

境外移入部分，指揮中心說明，今新增107例，為51例男性、56例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南20例、印尼12例、美國及香港各4例、泰國3例、緬甸、澳大利亞、韓國、菲律賓及馬來西亞各2例、荷蘭、新加坡、柬埔寨、日本、法國、瑞士、加拿大、俄羅斯及印度各1例移入，另45例調查中。入境日介於今(2022)年1月26日至3月29日。