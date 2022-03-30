即使俄烏戰爭持續延燒，通貨膨脹數據居高不下，美股過去兩周仍上漲逾11%，不過有專家警告，這一波漲勢有熊市反彈的特徵，未來恐會面臨更大的跌幅，提醒投資人應該要留風險資產的比重，更強調只有當通膨數據下滑，股市才能持續上漲。

綜合外媒報導，美銀策略分析師Gonzalo Asis與Riddhi Prasad在最近一份報告中寫道，基本面明顯出現疲軟，且聯準會也決定在今年大幅升息以解決通貨膨脹問題，然而此時的股市仍在上漲，其實是一個非常危險的訊號。

其中他們提到，標普500指數尚未從1月大跌12%的拋售中結束，近期的反彈是熊市波動中的典型表現，「宏觀經濟背景持續惡化，且聯準會對市場不利，美股不太可持續上漲，投資人也應該降低風險資產的比重。」

周二標普500指數收漲逾1%，是近11個交易日以來第9次上漲，美銀分析師說：「連續超過十天上漲是在熊市中相當常見的，自1927年以來的11次熊市中，有4次股市曾在10個交易日內的漲幅超過10%。」

美銀分析師提醒，只有通膨數據減緩，股市才有可能維持長時間的上漲，「不過我們認為這種狀況很難出現，未來只要俄烏戰事趨緩，就會消除經濟成長的疑慮，聯準會也更有理由加速升息步調。」