為了激發原住民族人對學習族語的興趣及熱忱，高雄市原住民委員會推出族語認證獎勵金，並依初級、中級、中高級、高級和優級，分別核發2000元、3000元、5000元、1萬元及最高1萬5000元獎勵金，4月1日至4月30日受理民眾申請，盼透過獎勵制度鼓勵族人積極學習族語，傳承文化。

高雄市長陳其邁表示，高雄是擁有完整16個原住民族的城市，特別希望族語能保存並傳承下去，因此上任來便極力推動原住民族傳統文化工作，在原住民族語復振工作上，去年著手研擬族語認證獎勵金要點草案，經費挹注126萬元，並全額補助從初級至優級皆設置獎勵金，希望藉此激發原住民族人對學習族語的興趣及熱忱。

原民會主委阿布斯表示，族語認證通過對族人有很多好處，除了學生在學業上有加分機會，就業方面如公務人員在升遷上也有一些福利，另外，在族語工作上，如族語保母就必須通過族語認證，及族語老師都必須要有這樣的基礎，另比如文建站的長照照服員，只要通過族語認證都可以加薪。

阿布斯說，目前原住民很缺的就是語言推廣老師及語言傳承等相關，有了族語認證到中高級以上，都可以有族語專業講師的工作就業機會，因此除了鼓勵大家學族語外，另不論是在就業或升學上都有幫助。

桃源區興中國小6年級學生謝聖杰感謝家人教授他族語，他說，去年有考族語認證中級，會將申請的中級獎勵金給父母；另興中國小6年級的謝聖安說，去年有參加中高級族語認證及通過，很高興有獎勵金，一定會來申請。

考取拉阿魯哇族語高級認證的葛翠怡說，這次會來參加族語認證，就是3年前參加了師徒制計畫，這期間沉浸在族語的語言及文化中學習，所以今年來參加族語認證是給自己一個期許，希望能夠考上認證後，可以將從老師身上學到的東西，傳承下去。