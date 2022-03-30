和碩聯合科技前副總裁蔡進國登山失聯，今日進入第5天搜索，新北市消防局土城分隊上午11時30分座標「24.8354262 121.437127」的雙溪山先找到蔡進國的紅色背包，接著發現倒臥在一旁的蔡進國，但尋獲時已無生命跡象，目前正由消防局運送下山，待家屬確認中。
消防局昨晚間7時調閱無極山莊監視器畫面發現疑似蔡男，從天德巷無極山莊旁石階步道往雙溪山路徑，現身畫面約2秒，經家屬確認男子的紅色背包套後，確認是蔡男，因此在晚間前往搜索，但昨日搜索並未發現任何線索，未料今發現卻已不幸罹難。
據悉，蔡男曾傳訊告訴家人要從滿月圓的天德街走北三插，繞一圈回到滿月圓森林遊樂區內，全長約15公里，照理說一天內便可下山，且蔡男平常有爬山習慣，攀爬6小時路程不是問題，此次卻失蹤超過1天以上。蔡男女兒因此提出100萬尋人獎金，知名登山網紅「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）也緊急從南投埔里趕至三峽，投入搜救行動。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。