阿妹求好心切，率領工作團隊提早進場小巨蛋進行彩排。EMI音樂提供

張惠妹為演唱會推出限量口罩。EMI音樂提供

天后張惠妹（aMEI、阿妹） 「全球人壽 aMEI ASMR世界巡迴演唱會」將於4 月1日到 16 日在台北小巨蛋展開12場，進入倒數計時階段，aMEI與工作團隊也已正式進入小巨蛋彩排。由於aMEI曾在2015年攻蛋演唱〈三天三夜〉時，全場嗨唱、跳起來，引發附近住戶抗議，這次主辦單位特別錄製了袋鼠影片並提供口罩提醒歌迷「禁止跳動」。

aMEI已是實力無庸置疑的天后，即將攻蛋，她仍謙虛表示，心情 「有點緊張」，除了每天自我要求在跑步機上面，一邊跑步，一邊練唱，凡事求好心切的她，也要求工作團隊提早半個月開工，先在練團室近10天的地獄式練團，接著進場小巨蛋，將總彩整整3天的時間，距離開演還有2天，完整度已達正式演出。

除了先前宣布13萬件獨一無二的NFT只送不賣，今在加碼宣布，每一場演唱會還有當晚專屬的「NO JUMPING」動物口罩，KUSO設計12種很會「跳」的動物，一場一款；今率先曝光首場很會跳的動物是「兔子」，被許多歌迷視為夢幻逸品，會想盡辦法收集一整套。

她也在臉書發布「跳動禁止」的宣導影片，主辦單位呼籲：「演唱會進行期間，雙腳絕對、絕對不要跳動，歡迎瘋狂使用膝蓋以上用力扭動，『High度不減、敦親睦鄰』。」也特別將演唱會現場一樓地板全面用木板架高，並鋪上地毯，希望可以有效吸震，當然也因為架高地板，為了安全請勿跳動。

主辦單位也祭出最高規格防疫，提醒大家攜帶有照片的證件，現場驗證實名制票券，也需要配合場館的防疫實聯登記，叮嚀入坐不換位，離席再回場館一定要進行手部消毒，切記口罩絕不離口。

主辦單位也強調，這是一場「聲音」為主角的演唱會，加上現場的燈光設計非常繁複精緻，建議大家不要帶任何「發光」的道具入場，好好沉浸在aMEI ASMR元宇宙。此外，aMEI的潮流品牌Meight O Nine也針對ASMR演唱會設計了多款限量的周邊商品，只在現場販售，而且每天販售的商品都有不一樣的品項。