經濟部昨天召開今年第一次電價費率審議會，歷經近3小時討論後，以俄烏情勢不明朗、物價有僵固性，破天荒決議「暫不決定」。對此，民眾黨團直言，這樣的做法是不負責任，調漲用電大戶電費勢在必行，執政黨不應以拖待變，要積極的處理盡快決議。

民眾黨團指出，使用者付費是全民公認的道理，從台電公布的用電資料可知，工業用電是台灣用電的主要單位，工業用電的成長，也是台灣用電量成長的主要原因。近期，因俄烏戰爭影響，發電成本大增，調漲用電大戶電費勢在必行。

民眾黨團表示，為使台灣的供電穩定，短期要平衡發電成本，長程而言，為了使台灣的製造業，能因應國際能源轉型之局勢，且要符合公平發展之需求，不能一昧的縱容高耗能產業擴張，應適時進行調整，相較於一般民生用電，工業用電的調漲更有其急迫性。

「對於2050淨零碳排，執政黨不能繼續打假球」民眾黨團認為，用電總量上升，在持續通貨膨脹的現在，不應全民買單，用電大戶調漲電費的呼聲日高，行政院長蘇貞昌也表示，不應該衝擊民生用電。

民眾黨團強調，面對電價調漲與否，經濟部針對四月到九月的電價費率召開電價審議委員會，最終卻「議而不決」，暫不調整電費，未來擇期再召開會議決定，這樣的做法是不負責任的。

民眾黨團呼籲，對於用電大戶電價調整，執政黨不應以拖待變，要積極的處理，盡快決議，這也是促進台灣能源轉型進程的重要路徑。