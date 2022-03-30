高市府衛生局公布基隆確診個案曾搭高鐵到高雄的足跡，經疫調後，確認無不特定接觸風險。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情升溫，高雄30日新增1例本土確診個案，幸虧確診者並非新案，而是前鎮化工廠的匡列對象在隔離期間發病確診，目前該傳播鏈累計共造成24人染疫，另外，高市府衛生局也公布基隆確診個案曾搭高鐵到高雄的足跡，經疫調後，確認無不特定接觸風險。

高市府衛生局說明，前鎮化工廠新增1例本土確診個案，染疫對象是一名40多歲男性，是先前確診作業員的同住家人，早在3月23日對其匡列隔離，不幸在29日因症採檢，結果陽性確診，經評估後認定社區傳染風險極低，因此無公布社區足跡。

此外，衛生局也公布基隆市確診個案於高雄的足跡，他在3月28日從南港搭乘高鐵0165車次出發，於深夜11時5分抵達高雄左營站，搭乘座位在第4車廂10A，3月29日出現相關症狀後，至診所就醫快篩陽性，隨後轉診醫院住院並採檢PCR陽性確診，經疫調掌握社區無不特定接觸風險。