大腸直腸癌已連續14年居國內十大癌症發生人數之冠，但近兩年受到新冠肺炎疫情影響，許多民眾不敢到醫院檢查和治療。根據統計，110年與109年相比，全台估計少篩檢出680位大腸直腸癌患者，醫師臨床經驗也發現，近兩年早期確診個案數明顯減少，更憂心未來幾年恐迎來「晚期確診潮」。

中華民國大腸直腸外科醫學會理事長楊純豪表示，近兩年受到新冠肺炎影響，民眾到醫院接受篩檢的意願降低，110年糞便潛血篩檢篩檢量較109年降低，估計少篩檢出680位大腸直腸癌患者，他憂心指出，這些患者可能因延誤篩檢而錯失早期發現的機會，未來幾年內恐迎來「晚期確診潮」。

國內目前提供50到74歲民眾每2年一次糞便潛血檢查補助。楊純豪建議，一般民眾應每2年接受一次糞便潛血檢查，如驗出陽性，務必進一步安排大腸鏡檢查；如有大腸癌家族史，40歲後應每5年安排大腸鏡檢查。他提醒，如自覺有腹脹腹痛、血便帶有黏液、排便習慣明顯改變等3大症狀，務必提高警覺，盡速就醫檢查。

新冠疫情下也有患者因不敢回診追蹤而延誤治療。中華民國大腸直腸癌關懷協會理事長張世慶表示，近兩年門診觀察，腸道阻塞和破裂就醫的患者，以及院內緊急手術的比例皆有增加，推測是害怕感染新冠肺炎而不敢就醫，導致疾病惡化，甚至引發憾事。

台北榮民總醫院外科部大腸直腸外科醫師黃聖捷分享，一名家住金門的50多歲婦人2年前確診大腸癌三期，受到疫情影響，長達9個月未回診追蹤，輔助治療也中斷，直到肛門與會陰部流出黏稠分泌物和組織液，每天要換2到3次尿布，復發的腫瘤已從肛門口突出，才趕緊回到醫院治療。

黃聖捷感嘆，原本婦人是第三期大腸癌，經多次電療及化療縮小腫瘤後，再以手術切除，只差後續的輔助性化療就能完成療程，卻因為不敢來醫院而讓前面的治療功虧一簣，腫瘤復發後進入第四期，病灶發展更快、更凶猛，治療難度也上升。

「做檢查需要勇氣。」台灣腸癌病友協會理事長蔣鋒帆分享，曾有病患告訴他，如果都不檢查就沒事，一檢查發現疾病就得面對治療，但他以「千金難買早知道」鼓勵大家，積極篩檢和定期追蹤，目前大腸癌已有多元的治療選擇，及早發現有助於及早治療。