海地民眾不滿國內綁架案激增，更痛心總理亨利（Ariel Henry）政府未能保護人民免受幫派威脅，首都太子港與第3大城萊凱今天爆發示威活動，要求亨利下台。

這個加勒比海國家幫派肆虐已有數月之久，首都太子港貧民區幫派橫行，惡勢力甚至擴及到貧民區之外。

全國人權捍衛網絡（National Human Rights Defense Network, RNDDH）的奧古斯特（Marie Rosy Auguste Ducena）表示：「根據我們收到的警報，我會說，每天都有5至10人被綁架，多的時候甚至每天高達20人。」

她說，首都周邊「已成犯罪迷宮」。

更可怕的是，綁匪有時甚至穿著警察制服犯案。

今天在太子港的示威持續3個多小時，群眾高喊反對政府與警方的口號，過程大致平和。

示威民眾多威爾（Robens Dorvil）表示：「我們厭倦了吃子彈，厭倦了被綁架，我們要求亨利先生下台，因為他已證明他不能勝任。」

但在第3大城萊凱（Les Cayes）的示威狀況就混亂許多，示威者闖入機場跑道，焚燒1架美國宣教飛機。

亨利透過推特譴責這是「顛覆」事件，要求調查鬧事者。

目前不清楚示威者為何鎖定這架宣教飛機。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110330