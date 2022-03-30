友訊（2332）30日受邀參加統一證券舉辦之法人說明會，在法說會舉行前日，友訊先行公布去年度財報及股利，經結算去年EPS達0.38元，並決議以資本公積配發0.3元現金股利。

友訊因法說會召開在即，再加上去年獲利走弱，雖然30日股價呈現利空不跌，但市場仍陷入觀望，追價不殷，盤中漲幅收歛到1％以內，不若大盤上漲百點表現那麼激情。

受惠於遠距商機持續發酵，友訊去年營收仍勉力成長，達到155.24億元，較前年的151.79億元微增，然因營業成本不減反增，致毛利率走跌，去年毛利率為26.98％，較前年同期的31.46％，下滑4.48個百分點。

不過因友訊嚴控成本得利，營業利益不減反增，來到1.69億元，較前年同期的8023萬元倍增，惟因營業外收入銳減，致歸屬於母公司業主淨利僅餘2.39億元，年減逾八成，換算每股稅後盈餘0.38元，較前年的EPS1.9元，差距明顯拉大。