高力國際董事總經理劉學龍今（30）日在分析今年第一季商用不動產市場時表示，受央行不動產信用管制、升息1碼等因素的影響，預期2022年商用不動產市場，將呈現「價平，量縮」格局，建議投資人最好作適當的資產組合配置。

高力國際董事總經理劉學龍表示，根據最新調查，2022年第一季工業土地加工業不動產交易合計達161億元，規模僅約去年同期的45％，主要需求，還是來自於製造業產能的擴張，製造業總計買入146億元，其中科技業者約佔42％，以區域來看，新北市、桃園市仍是工業買家區位上最主要的需求。

展望2022年，劉學龍預期，將呈現「審慎評估，市場價平量縮」，台灣預期經濟成長率4~5％的驅動下，即便升息1碼，利率回到疫情爆發前的1.375％，投資型買家將持續評估潛力物件，而自用型買家在評估財務預算可行下，也保有出手的動能。

不過他也提到，短期通膨問題難解，且全球央行貨幣緊縮方向明確，須注意接下來央行升息的腳步及幅度。

劉學龍指出，商用不動產如果在租金沒有往下修的情況下，建議應審慎操作。不然很多地主思維都還停留在以往，很多建商在預期心理升息趨勢下，在買地上，也開始採取比較保守的態度，未來在布局重點上，會拉回核心區域的核心資產，不會像過去兩年，「不買，手會癢！」

劉學龍建議，投資人也應趁此時好好檢視手中資產組合，汰弱留強，在資產配置上應提高長期收益型不動產的配比，以抗通膨，追求保值。

至於最熱門的工業不動產，劉學龍預期，今年還是比較看好，只是在價格墊高下，未來往南擴散效應會趨於明顯。

另外，劉學龍也指出，進入後疫情時代，飯店是一個曙光，值得投資人關注，有機會取得較佳議價空間的機會。

至於土地交易市場，劉學龍直指，在央行管制下，預期成交會趨緩。