婦人買菜途中遭搶包 警7小時內逮搶嫌

新北市新莊區葉姓婦人昨（29）日上午拉著菜籃前往買菜，突遭1名機車搶匪搶走手提包，婦人報案後，新莊警分局立即調閱監視器追查，7小時後就在樹林區逮捕搶嫌並追回贓物，訊後依法將搶嫌移送偵辦。

昨天上午8時許64歲葉姓婦人拉著菜籃車前往菜市場途中，在樹新路巷內突遭1名機車騎士靠近，伸手搶走手上的包包，內有3000元及iphone手機1支。婦人當場大喊搶劫，立即向附近店家借電話報警。

新莊分局獲報後立即組成專案小組，調閱沿途監視器，發現搶嫌凌晨4時許先徒步在板橋區環河西路、大觀路口竊得機車，隨後在樹林、板橋、新莊繞行尋找作案目標，最後在新莊樹新路犯案。

犯嫌作案後又將贓車騎回原停車處停放。徒步返回板橋住處，再騎乘自己的機車到樹林區中華路躲藏。警方前往埋伏，下午5時許趁搶嫌出現時上前逮捕。

警方調查，搶嫌40歲楊姓男子因缺錢花用，竊車後再行搶路人，得手後到女友住處藏匿。楊嫌坦承犯案，偵訊後全案依搶奪、竊盜罪嫌移送偵辦。