1名女子去年因身體不適，找閨密陪同去找北市萬區某按摩店整復，但自稱技術高明的陳姓按摩師竟從後方伸手進內衣撫摸她胸部，並當著她閨密面前，將手放在她下體游移，台北地檢署認為陳男利用整復技術趁機猥褻，30日依利用權勢猥褻罪起訴陳男。

30多歲被害人去年4月因搬重物後，感覺腰部不適，在閨密陪同下至萬華區某按摩店找人按摩整復舒緩，由於當時認識的按摩師休假，由陳男代班。

沒想到陳男趁按摩時，故意用力按壓，還要她把內衣扣子解開後趴著，然後從她胸部兩側，把雙手伸進內衣內搓揉胸部、乳頭，陳男還不時誇耀自己整復技巧高明。

陳男接著要求被害躺在床上，藉著按摩下半身時，不時把手伸進OL內褲，碰觸她下體，一旁的閨密起疑，想要錄影存證，但都被陳男講話打斷，閨密始終無法成功蒐證。

事後被害人認為遭陳男性騷擾，憤而報警提告，北檢一度因罪證不足，不起訴陳男，經高檢署再議發回北檢續查。北檢二度調查，陳男仍堅持自己技巧高明，可能因此不小心碰觸，否認猥褻。但這次檢方不採信陳說法，將陳依《刑法》利用醫療相類關係權勢猥褻罪起訴。