效力阪神虎隊的台灣左投陳偉殷，30日在二軍先發出賽，這也是他肩傷後相隔283天首度實戰，面對軟銀二軍，他投2局用26球，最快球速141公里，面對8名打者投出3次三振、1保送，被敲1支安打無失分。

陳偉殷上季在一軍只出賽2場、拿下1勝，6月開始因為左肩膀傷勢，未再回到一軍，季後未返台，而是直接飛往美國進行復健、訓練，經過這段時間調整，他的肩膀也逐漸復原，但今年春訓球團考量調整進度，讓他開季從二軍出發。

今天陳偉殷在二軍先發出賽軟銀，阪神二軍投手教練安藤優也之前曾表示，由於陳偉殷仍是復健中的選手，因此不會對他有什麼要求，並設定約35球的用球數。

1局上陳偉殷讓首棒打者真砂勇介敲出右外野飛球，接著保送川瀨晃，但接下來讓打者敲出中外野飛球出局，再用三振化解。2局陳偉殷續投，三振首棒打者後被井上朋也敲安，總計他2局共投出3次三振、1保送，被敲1安無失分，主要以速球為主，最快球速141公里。