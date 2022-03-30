館長陳之漢因妻子與謝姓男子有寵物貓買賣糾紛，涉嫌在直播時稱謝男被告一百多件刑事案件、有100多件前科，謝男不滿提告，桃園地檢署發現謝男僅1刑案被判決有罪，認為陳男是知名直播主，傳播力甚強，依妨害名譽提起公訴。

桃園地檢署調查，陳之漢是網路平台直播主，因妻子與經營國外寵物代購的謝姓男子有買賣糾紛，陳男竟在直播時，開啟「狸貓換太子，買A貓來B貓！貓商前科紀錄輝煌」影片，也稱「這一位先生你被告了一百多件刑事案件」、「你有一百多件的前科」指摘謝男，足以貶抑謝男人格及社會評價。

檢方勘驗影片，發現直播影片中，陳之漢講述妻子與謝男的買賣糾紛，直播聊天室又有謝男本名、臉書、代購名稱等多則重複性留言，足以使直播收聽者，得知言論指的就是謝男。

陳之漢偵訊時，否認毀謗犯行，稱不是在講謝男，但後來改口稱，聽說有告100多件，陳的辯護人則提出是臉書朋友傳來關於謝男涉案108筆的網路搜尋截圖。

檢方則認為，網友提供陳之漢關於謝男108筆涉案截圖中，明確記載「謝男名字判決書搜尋結果」，但經查，謝男僅有1件刑事案件遭判決有罪。而陳之漢是知名直播主，以網路直播散播言論，傳播力甚強，應該有查證義務。謝男也有回應「我不怕年輕時的錯誤讓人知道，但我的案底只有一條。」

另外一般民眾查詢姓名，同名者甚多，無法區辨是否就是本人，該網友提供的截圖，刑民事都有，顯見未經判決內容檢視，只依照姓名查詢，顯然未善盡查證義務，有重大輕率情形。

因此陳之漢與其辯護人稱有經過相當查證，但陳為達論述交易糾紛之目的，對於未經證實的傳聞，故意迴避合理查證義務，率行以網路傳播指摘，依一般社會生活經驗觀察，應認為其有惡意，依